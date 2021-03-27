Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi ağırlıyor

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor.

27 Mart 2021, Cumartesi 14:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan buradan çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor. Kabul basına kapalı olarak saat 13.40'da başladı.  

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul, (DHA)


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bursa dünyanın birinci liginde
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Numan Kurtulmuş’tan ilk mesajlar
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ismarlama Kürt Partisi
Oral Çalışlar
Banu Şen
Su fakiri olmadan, geç kalmadan kıymetini bilelim
Banu Şen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Van Gölü'nde önemli keşif, 'mucize gibi bir şey'