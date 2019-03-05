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Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine seslenen gençle sohbet etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’da mitingin ardından kendisine seslenen engelli vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti

05 Mart 2019, Salı 00:56 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine seslenen gençle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın mitinginin ardından seçim otobüsü ile vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara hediyeler dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine seslenen engelli bir vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti.

Gencin ailesi ile de sohbet eden Erdoğan, ailenin kendisine verdiği dosyayı da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bartın Valiliği'ni ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde Vali Sinan Güner’den brifing aldı.

BARTIN (İHA)

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