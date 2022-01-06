Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Türkiye tarafının talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede Kazakistan’daki olaylar dahil bölgedeki mevcut durumun ve ikili iş birliğinin geleceğinin ele alındığı kaydedildi.



