Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile görüştü

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Kazakistan'daki mevcut durum ele alındı.

06 Ocak 2022, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Türkiye tarafının talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 

Açıklamada, görüşmede Kazakistan’daki olaylar dahil bölgedeki mevcut durumun ve ikili iş birliğinin geleceğinin ele alındığı kaydedildi.


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