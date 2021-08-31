Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı. Erdoğan, mesajda şunları kaydetti...

31 Ağustos 2021, Salı 15:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Rum Yetimhanesi'nin tuşları kırık piyanosu
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bizim toprak
Rauf Tamer
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye-Mısır görüşmelerinde ikinci aşama! Tarih belli oldu