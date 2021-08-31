Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı. Erdoğan, mesajda şunları kaydetti...
31 Ağustos 2021, Salı 15:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1432663753766621186?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1432663753766621186%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fcumhurbaskani-erdogan-kirgizistan-bagimsizlik-gununu-kutladi-41884697
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