Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

12 Kasım 2021, Cuma 22:02 Son Güncelleme:
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Erdoğan, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi’ne katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi. İki ülkenin heyetlerinin katıldığı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

AA

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