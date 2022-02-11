Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıktı!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı.

11 Şubat 2022, Cuma 13:44 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi, geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı. Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.



TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son iki gündür yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını, Eşi Emine Erdoğan’ın ise hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini açıkladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum. Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim’den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA


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