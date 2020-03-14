Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

14 Mart 2020, Cumartesi 23:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin KKTC’ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

İHA

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