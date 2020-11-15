Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

15 Kasım 2020, Pazar 23:20 Son Güncelleme:
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KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ile Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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AA


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