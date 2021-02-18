Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’la telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’la telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la telefonda bir görüşme yaptı.

18 Şubat 2021, Perşembe 23:50 Son Güncelleme:
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KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Tatar’ın şahsında Kıbrıs Türk halkının Regaip Kandili’ni kutladı. İki lider arasındaki görüşmede, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı konuları da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde yalnız olmadığını, ellerinden gelen desteğin daha önce olduğu gibi bundan sonra da verilmeye devam edeceğini vurguladı. Tatar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinin Regaip Kandili’ni kutladı.

Her zaman olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ve verimli ilişkilerin devam edeceğini belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini iletti.

AA

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