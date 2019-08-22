Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri sebebiyle sözde tedbirler açıklayan AB kendisine zarar veriyor.

Kıbrıs Rum Kesimi ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma noktasına gelirse, gerçek bir çözüm noktasına ulaşılır.

KKTC ile birlikte kendi yol haritamıza uygun adımlar atmaya devam edeceğiz.

Gemilerimizin faaliyetlerini güvenle yürütebilmeleri için deniz ve hava kuvvetlerimizin unsurları görev başındadır.

Rum Kesiminin KKTC'yi tanımayan tavrı, tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle bir devlet olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Doğu Akdeniz’de ne Türkiye’yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez.

Türkiye Doğu Akdeniz'de haksız ve adaletsiz yaklaşıma müsaade etmeyecektir.

(Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetleri) Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.