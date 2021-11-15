Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
15 Kasım 2021, Pazartesi 18:17 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü’nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1460259366498705419
ANKARA(DHA)
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