Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü’nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

ANKARA(DHA)



