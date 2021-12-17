Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir görüşme gerçekleştirdi.
17 Aralık 2021, Cuma 19:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.
İHA
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