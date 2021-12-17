Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir görüşme gerçekleştirdi.

17 Aralık 2021, Cuma 19:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

İHA

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