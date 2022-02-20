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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi.

20 Şubat 2022, Pazar 21:29 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tshisekedi, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

İki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine de katılacak olan Erdoğan’ın Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

KİNŞASA (İHA)

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