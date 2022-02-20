Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı.

20 Şubat 2022, Pazar 19:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 18.25’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

İki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine de katılacak olan Erdoğan, iki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İHA-DHA

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