Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo, Senegal ve Gine'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo, Senegal ve Gine'ye gidecek

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo, Senegal ve Gine'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat 2022 tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabeten, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

19 Şubat 2022, Cumartesi 12:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu devletler arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu’nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğinin yeni binalarının resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine Bissau’yu ziyaretleri, Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil edecek.

İHA


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