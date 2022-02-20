Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planıyla 2022-2026 döneminde ikili ilişkiler bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet, kardeşlik temelinde geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve iş birliği ayrıntılarını gözden geçirdik. Güvenlik alanında dayanışmamızı karalılıkla sürdürüyoruz. Eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz. Kongo'nun yanında olmaya devam edeceğiz.

"İKİYE KATLADIK"

Ticari ilişkilerimiz giderek güçleniyor. 2018 yılında 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse ikiye katladık. 250 milyon dolar hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa sürede ulaşacağız. Ticari iş birliğimizi arzu edilen seviyeye yükseltmek amacıyla mevcut mekanizmalardan daha fazla istifade etmek konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyiz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamı destekleriyle iş adamlarımızın buradaki yatırımlarını artırmak için teşvik ediyoruz. Türkiye-Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığım Kovid-19 aşısı hibesiyle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı uçakla beraber getirdik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONGO CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi.

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