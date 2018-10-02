İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Depremde hayatını kaybeden tüm Endonezyalı kardeşlerime allah'tan rahmet diliyorum. Dün Endonezya Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayarak kendisine ülkem ve milletim adına taziyelerimizi bizzat ilettim. Türkiye olarak resmi yardım teklifimizi ilettik. AFAD tüm hazırlıklarını tamamladı. Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız bölgeye ulaştılar ve yardım faaliyetlerine başladılar.

Yeni yönetim sistemimiz resmen uygulamaya girmiştir. Sizler ilk milletvekilleri olarak tarihi değişimin hem mimarı hem de şahitleri olarak görev yapacaksınız. Milletvekili olarak asli görevlerinize daha fazla zaman ayırma imkanı bulacaksınız.

"EKONOMİMİZİ ŞER ÜÇGENİNDEN KURTARACAĞIZ"

Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi de inşallah 2 hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Komisyon ve genel kurulda yapılacak görüşmelerin ardından ilk bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız. Yeni bütçe ile ekonomimizi faiz, kur ve enflasyon şer üçgeninden kurtararak hedeflerimizdeki büyümeye kavuşturmaya kararlıyız.

"BU DÖNEMİ YAVAŞ YAVAŞ GERİDE BIRAKIYORUZ"

Ülkemizin tamamen siyasi gayelerle köşeye sıkıştırmaya çalışılan bu dönemi yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Herkesten isteğimiz: Sabırlı olacaksınız. Stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gelir adımımızı atarız. Faiz, kur, enflasyon saldırısına en iyi cevabı ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam ederek verebiliriz. İhracatta geçmişten bugüne büyük bir rekor kırıldı.

"ANA MUHALEFET PARTİSİNİ MİLLETİME HAVALE EDİYORUM"

Siyaset kurumu vakur bir duruş sergileyerek sürece olumlu katkı sağlamıştır. Ana muhalefet partisinin meseleyi ilgisi olmayan yerlere çekme gayretini milletime havale ediyorum, cevap verme gereği duymuyorum. Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan, muhalefette kalan ve sürekli olarak ülkeye karalar çalan bir anlayıştan hiçbir şey olmaz. Benim milletim de bunlara iktidar koltuğu için yürü demiyor. Biz 2023'ten başlayarak 2053 hedeflerine ulaşmak için kan kusup kızılcık şerbeti içtik. Aslolan Türk milletinin menfaatleridir.

"KİMSE BİZE 'ŞU BENİM YAKINIMDIR' DİYE TEKLİFLE GELMESİN"

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden başarıyla çıktık. Mahalli idareler seçimlerinde de daha iyisini elde etmemiz gerekiyor. AK Parti mahalli idarelerdeki başarılı olan kadrolar tarafından kurulmuştur. Hazırlıklarımızı istişare ile yapıyoruz. Bu yıl 27'ncisi yapacağımıza göre artık geleneksel diyeceğimiz istişare toplantımızı 5 yıl aradan sonra tekrar Kızılcahamam'da gerçekleştiriyoruz. 2019 Mart seçimleri için Kızılcahamam kampında en doğru yol haritamızı belirleyeceğiz. Genel Merkezimizde mahalli idareler seçim hazırlıklarına başladık. Bu konuları ele alıyor ve ileriye dönük hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Özellikle burada belirtmek istiyorum. Kimse bize 'şu benim yakınımdır' diye aday teklifiyle gelmesin. Burada ehliyet ve liyakat esastır. Yerel seçim kampanya hazırlıklarını erkenden tamamlamayı planlıyoruz.

"AK PARTİ'NİN YIKILMASI TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR FELAKET ANLAMINA GELİR"

AK Parti'nin yıkılması demek Türkiye için de bir büyük felaket anlamına gelecektir. Ülkemiz ve milletimiz için güçlü kalmak mecburiyetindeyiz. Teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin işte bu anlayışla hazırlanmalarını istiyorum.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Büyük devlet olmak demek içeride ve dışarıda pek çok meseleyi aynı anda başarıyla yönetmek demektir. Türkiye içeride disiplin, değişim üzerine kurulu ekonomik programını uygularken, dışarıda da adımlar atmaya devam ediyor. Cenevre süreci derde derman olmadı, o yüzden Astana sürecini başlattık. Bu çalışmayla bir süreç oluştu. Soçi-Ankara-Tahran süreci devam etti. Ardından bir Soçi zirvesi de yaptık. İdlib'de kötü giden süreçte Soçi'de hamdolsun orada bir muhtırayla ateşkes süreci devam ediyor. İdlib çevresinde 12 gözlem noktası bize ait. 10 noktası da Rusya Federasyonu'nda, 6 gözlem noktası da İran'a ait. Bu muhtıra ile buraları güçlendiriyoruz. Buralarda sıkıntı yaşanmasın. Rejimin İdlib'i tehdidi konusunda Rusya, içeride de Türkiye olarak biz her türlü tedbiri alıyoruz.

"İDLİB'DEKİ İMTİHANDAN YÜZÜMÜZÜN AKIYLA ÇIKACAĞIZ"

Bölgede masada olduğunuz sürece sözünüz var. Artık bütün savaşlarda alanda varsanız, masada varsanız sözünüz geçer. Onun için baştan itibaren dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Alana sürdüğümüz bir tezimizdir. Bunu da kabul ettireceğiz. ABD "small grup" adı altında bir yapılanma yapıyor biz de "smaller grup" yapacağız. Bu toplantıyla hedefimiz yine bu bölgede masaya oturup ne yapacağımızın kararını verelim istiyoruz. Güvenli bölge oluşturma kararımız sayesinde hem büyük bir katliamı hem de göç dalgasının önüne geçtik. Kimle görüştüysem, 14 liderle dar kapsamlı görüşmeler yaptım; hepsi teşekkür, teşekkür, teşekkür. 3,5 milyonu biz burada bakıyoruz. Bu 3,5 milyon dünyaya dağılsaydı halleri ne olacaktı hepsi biliyor. İdlib'deki imtihandan da yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyorum.