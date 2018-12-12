Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

15 yıl önce göreve geldiğimizde savunma sanayii olarak mevcut yapı ne yazık ki yoktu. Bizler o zaman yüzde 20 gibi bir oranda savunma sanayii olarak imkanlara sahiptik ama şuanda yüzde 65 gibi bir orana çıkmış bulunuyoruz. Bu adımlar atılınca gerek Zeytin Dalı, gerek Fırat Kalkanı harekatlarında kimseye gerek olmadan biz operasyonları gerçekleştirdik. Terörle mücadelede bu neticeleri alabiliyorsak, lojistik desteği n bize sürekli olarak akmasıdır. Batı'dan hiçbir şey gelmez.

"BUGÜN BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE KONUŞUYOR OLACAKTIK"

Bulunduğumuz coğrafyada parası çok olup gerçek anlamda bağımsız olmayan bir çok devlet var. Türkiye, ordusunun ve savunma sanayisinin gücü sayesinde söz sahibi ülkeler arasında bulunuyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk dönemlerinde atılan adımlar kararlılıkla devam ettiriliyor olsaydı bugün bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olacaktık.

60 MİLYAR DOLARLIK 650 PROJE

Sadece yürümek yetmez koşacak imkanlara da sahip olmalıyız. Bugüne kadar yaptıklarımızı egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. Bundan sonra koşmaya farklı bir şekilde devam edeceğiz. Bazıları bu vizyonu anlamakta zorlanıyor. Türkiye'nin uzay çalışmalarında söz sahibi olma yolunda attığı adımlar onların küçük dünyalarında anlamsız görülebiliyor. Halbuki biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Savunma sanayii alanındaki vizyonumuzun icraata dökülmesi için proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Bunlardan 100'ü teknoloji geliştirme ve araştırma merkezidir ve projeleridir.

"BIKTIK, BİTTİK AMA..."

Silahlı, silahsız, insanlı, insansız tüm hava araçlarımız konusunda çok önemli mesafeler katettik. Başbakanlığım döneminde İHA almak istiyoruz 'bugün git yarın gel' diyorlar. İsim vermeyeceğim hep söylenen şu, "Kongre izin vermiyor". Bıktık, bittik ama hamd olsun özel sektörümüz çıktı ortaya İHA da yaptı SİHA da yaptı. İnanıyorum çok daha güçlüsünü yapacaklar. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.