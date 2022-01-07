Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman YHT hattını açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman YHT hattını açacak

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman YHT hattını açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 102 kilometrelik Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılışını gerçekleştirecek. YHT ile Konya ile Karaman arasındaki 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek.

07 Ocak 2022, Cuma 12:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan Konya-Karaman YHT hattı, yarın Karaman'da Aktekki Meydanı'nda düzenlenecek törenle açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Hava yoluyla Konya'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Garı'na gelip, YHT ile Karaman'a geçecek. Erdoğan'ın, test sürüşü kapsamında yapılacak seyahatte YHT'nin makinist koltuğuna oturması bekleniyor. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin konferans salonunda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak. 

102 kilometrelik Konya-Karaman YHT hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor. YHT ile 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek. Hat ile Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak. 

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron ve üniversiteler
Murat Çelik
Rauf Tamer
Gözden kaçanlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Birleşik Krallık’tan kimler burs alabilir?
Hakan Çelik
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstihdama katkısı 15 bin kişiyi bulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı