Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Konta büyük medeniyet davamıza bugün de en büyük desteği veriyor.

Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz.

Bugün de burada 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışı için buradayız. Hepsinin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Son 17 yılda Konya'ya 51 katrilyon yatırım yaptık.

Karaman hızlı tren hattı bitti. sinyalizasyon çalışmaları tamamlanınca hizmete açılacak.

Bir başka hızlı tren projesi de Ankara ve Kayseri'ye ulaşacak olarak ve Konya'nın merkezinde olacak olan hattır.

Konya Şehir Hastanesi en büyük sağlık tesislerinden biri olacak.

Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı Konya'nın geleceğine yapılan bir yatırımdır.

Pancar üretimi Konya'nın en önemli gelir kaynaklarından biridir. Bu yıl pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. pancar alım fiyatını bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz.

2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisinin ev sahibi olarak Konya'yı belirledik.