Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında 10 askerin şehit olmasıyla ilgili Bakan Akar'dan bilgi alırken, kazada şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile de telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

04 Mart 2021, Perşembe 20:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile de telefonda görüşerek taziyelerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile yaptığı görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.

AA

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