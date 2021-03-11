Erdoğan'ın paylaşımına göre, salgınla ilgili gelişmelerin izlenmesi, Türk vatandaşlarına yardım ve destek sağlanması, yabancı ülkelerle gerekli eşgüdümün yapılması amaçlarıyla 25 Mart 2020'de Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi kuruldu

7/24 esasına göre hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi, Türk vatandaşlarından gelen 163 bini aşkın çağrıyı cevapladı, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmede bulundu. 363 hasta Türk vatandaşı ambulans uçakla ülkeye getirildi, 249 dış temsilcilikle yurt dışındaki vatandaşlara her konuda destek sağlandı.

Salgının seyrine bağlı olarak 97 noktaya uluslararası uçuşlar yeniden başlatıldı. 157 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonu çerçevesinde, 142 ülkeden 100 binden den fazla Türk vatandaşının yurda getirilmesi sağlandı. Tahliye uçuşlarıyla 67 ülkeden 5 bin 500'den fazla yabancı ülkelerine kavuşturuldu.

Ayrıca, Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden yaklaşık 38 bin yabancıya destek olundu.

Dünya genelinde doğal sebeplerle veya Kovid-19 nedeniyle vefat eden ve nakli talep edilen 2 bin 680 Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirilerek defnedildi.

Güvenli Turizm Programı'na destek verildi, programın diğer ülkelere tanıtılması, seyahat kısıtlamalarının ve uyarılarının kaldırılması için yoğun temas ve girişimlerde bulunuldu.

BM, G20, Türk Konseyi, MIKTA ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformdaki çalışmalara önemli katkılar sunuldu. Türkiye, BM Genel Kurulu'nda "Kovid-19 ile mücadelede tıbbi malzeme, aşı ve ekipmana küresel ulaşımın temini için uluslararası iş birliği" konulu karar tasarısının eş sunucusu oldu.

AA



