Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
05 Şubat 2022, Cumartesi 15:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testi yaptıran Erdoğan, testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
"HAMDOLSUN HAFİF GEÇİRİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.' dedi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1489935616997568512
EMİNE ERDOĞAN DA DUYURDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/EmineErdogan/status/1489940514405289986
BAKAN KOCA: SAĞLIK DURUMLARI ÇALIŞMALARINI AKSATMAYACAK KADAR İYİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." dedi.