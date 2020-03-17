Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısına başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısına başkanlık edecek

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısına başkanlık edecek

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.

17 Mart 2020, Salı 00:52 Son Güncelleme:
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letişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın çarşamba günü başkanlık edeceği yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesindeki kapsamlı eşgüdüm toplantısının ardından millet-devlet birlikteliğiyle atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

AA

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