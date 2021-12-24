Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır

Akademisyenler, medya temsilcileri ve ekonomistlerin olduğu toplantıda çözüm önerilerinin karşılıklı masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kura dikkat çekti ve dövizdeki düşüşle ilgili, "Hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım" dedi.

KRİPTO PARA YASASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda kripto para konusunda mesajlar verdi. Kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız" dedi.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI

Cumhurbaşkanı, Kur Korumalı Mevduat Hesabı için ise "Vatandaş parasının garantisinin hazine garantörünün Merkez Bankası olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.

SWAP ANLAŞMALARI

Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle sıçrama yapacağını söyleyen Erdoğan, "Önümüzde fırsatlar kadar riskler olduğunu da biliyoruz. Bu riskleri almaya değer" diye konuştu. Körfez ülkeleri, Azerbaycan ile swap görüşmeleri olduğunu da söyleyen Erdoğan, "Olumlu haberler geliyor" dedi.

"KUR MATEMATİK DEĞİL"

Döviz kurlarındaki son durumu da değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Kur olayı matematik değildir. Bu bir süreç meselesidir. Dere yatağında akar. Bizim anlayışımız bu. Bu anlayışla kuru bir noktaya kanalize etme düşüncesindeyiz. Ama kur kendi fiyatını piyasada bulacak."







