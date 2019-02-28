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Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Muhammed'e kendi tespihini hediye etti

Erzurum mitingi sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelip oltu taşından tespih hediye eden çocuğa kendi tespihini hediye etti.

28 Şubat 2019, Perşembe 17:49 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Muhammed'e kendi tespihini hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Erzurum'daydı. Burada miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı'nın yanına Muhammed Atabey adlı bir çocuk geldi ve tespih hediye etmek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük Muhammed arasındaki diyalog ise gülümsetti.

Muhammed Atabey : “Size kendi tesbihimi hediye etmek istiyorum"

CB Erdoğan : “Olmadı ki ya”

Muhammed Atabey : “Ama siz bize ediyorsunuz”

CB Erdoğan : "O zaman ben de sana kendi tesbihimi hediye edeyim, elin boş kalmasın, benimkini beğenmeyecek”

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