Erdoğan duyurdu: Kuruluş prosedürünü tamamladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Şimdiden konferansta alınacak kararların tüm İslam ülkeleri için yol gösterici olmasını umuyorum. Tartıştığımız konuştuğumuz ve karara bağladığımız hususları fiile geçirmemiz son derece önemlidir.

İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra kararların tatbiki uygulamaya geçmesi de gerekir. Müslümanlar olarak 1,7 milyar lira gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz. Stratejik konumu ile İslam ülkeleri büyük bir potansiyel barındırıyor.

"Petrol üretiminin yüzde 65'i İslam ülkelerindedir"

Dünya petrol üretiminin yüzde 65’i doğalgaz üretiminin yüzde 55’i uranyumun yüzde 40’ı İslam ülkelerindedir. İslam İşbirliği teşkilatı nüfusunun yüzde 21’i aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. Tüm imkanlarına rağmen İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki payı yüzde 10’u bulmuyor.

"Önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz"

Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi açısından ülkelerimiz arasında çok uçurum olduğunu görüyoruz. Demek ki İslam ülkeleri kendi aralarında zekat vermeyi çalıştırmıyor.

Tablo samimi öz eleştiri yapmamızı gerektiriyor. Sorunlarımızı görmezden gelmemizin hiç kimseye faydası olmayacaktır. Kendi sorunlarımız için başkalarını suçlamak yerine önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz. Neden ticarette dış politikada hak ettiğimiz konumda olmadığımızı hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor.

"Tahkim merkezini faaliyete geçiriyoruz"

Teşkilat üyesi ülkeler arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için tahkim merkezini bu yıl faaliyete geçiriyoruz.

Türkiye son 17 senede büyük bir başarı hikayesi yazmıştır. Türkiye olarak geçen yıl ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimlerine rağmen yolumuza devam ettik. Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri oldu açılım hamleleri ile Afrika ile ticaretimizi 6 kattan fazla arttırdık. Türkiye turizmde 2018’de 46 milyon ziyaretçi ile en çok turist çeken 6.ülke konumuna geldi. Bu sene 50 milyon aşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz. G-20 üyesi Türkiye satın alma paritesine göre dünyanın 13. en büyük ekonomisidir. Türkiye’ye 2002’den bu yana 220 milyar doğrudan yatırım yapılmıştır.

Kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ekonomik iş birliğini etkilememesi için büyük çaba sarf ediyoruz.

"Arnavutluk'a 500 konut yapılacak"

İslam ülkeleri arasında etkin bir işbirliği mekanizması ile güçlerimizi birleştirmemiz önemlidir. İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin arttırılması için şartlar son derece elverişlidir. Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibidir. Nasıl vücudumuzun bir organı acı çektiğinde diğerleri de o organın acısını çekiyorsa dünyanın neresinde olursa olsun o kardeşlerimizin dertleri ile dertlenmek bizim ana vazifemizdir. Duyarsız kalmak bir Müslüman’a yakışmaz.

Arnavutluk’taki deprem sonrası sivil toplum kuruluşlarımız ülkeye giderek çalışmalara başladı. Arnavutluk’a 500 konut yapmak için de talimatı verdim. Uygun yerler tespit edilecek. Deprem insan oğlunun başına gelen en büyük felaketlerden biri işte bu zor durumda Arnavutluk halkının yanında olmak bizim için bir görevdir. Burada kamu var özel sektör var. İlla Arnavutluk’a devletlerin gitmesi değil özel sektör de Arnavutluk’a gidip bir şeyler yapabilir.