Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gidecek

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim Çarşamba günü Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.

06 Ekim 2020, Salı 21:52 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek. Görüşmelerde ayrıca, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

AA


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