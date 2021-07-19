Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da Alparslan Türkeş’in doğduğu müze eve ziyarette bulundu
  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da Alparslan Türkeş’in doğduğu müze eve ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da Alparslan Türkeş’in doğduğu müze eve ziyarette bulundu

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da Alparslan Türkeş’in doğduğu müze eve ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’da MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in doğduğu müze evi ziyaret etti.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 21:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti. Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı. Erdoğan’a müze ziyaretinde bir çocuk tarafından çiçek takdim edildi.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bayramlık teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Prof. Dr. Akova: Aşı olmayanlar kapalı mekânlara alınmasın
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yaba dergisi ve Aydın
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Krize neden olmuştu! Önemli ölçüde dolduruldu