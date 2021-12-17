Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü.
17 Aralık 2021, Cuma 15:08 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor. Erdoğan cuma namazının ardında Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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