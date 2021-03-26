Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Heyeti'ni kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Heyeti'ni kabul ediyor

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Heyeti'ni kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi'yi kabul ediyor. Üsküdar'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

26 Mart 2021, Cuma 17:31 Son Güncelleme:
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Libya Başkanlık Konseyi'nin göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)



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