Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri'yi kabul etti.

10 Kasım 2021, Çarşamba 17:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri'yi kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.


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