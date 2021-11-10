Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri'yi kabul etti.
10 Kasım 2021, Çarşamba 17:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri'yi kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.