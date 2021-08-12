Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştü.

12 Ağustos 2021, Perşembe 23:35 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ve seller dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

DHA

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