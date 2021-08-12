Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştü.
12 Ağustos 2021, Perşembe 23:35 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ve seller dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
DHA
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