Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Lübnan Cumhuriyeti Başbakanı Necip Mikati'yle bir araya geldi. Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladığı Mikati ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan ve Mikati, son olarak düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'SERBEST TİCARET ANLAŞMASI'NA ÖNEM ATFEDİYORUM'

Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de yarın da 'kara gün dostu' Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lübnan hükümetinin reform çabalarına destek vermeye hazır olduğumuzu da vurguladım. Bu çerçevede kamu hizmetlerinin, dijital dönüşümü noktasında tecrübe paylaşımına hazır olduğumuzu belirttim. Salgın şartlarına rağmen ticaret hacmimiz hamdolsun geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 80 artışla, 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştı. Tabii biz bunu yeterli bulmuyoruz. Bu rakamı daha yukarı taşımak amacıyla atabileceğimiz adımları ele aldık. 2010 yılında imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an evvel yürürlüğe girmesine bu bakımdan büyük önem atfediyorum. Ayrıca Karma Ekonomik Komisyon Toplantımızı da en kısa sürede düzenlemek noktasında mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

'THY BEYRUT VARIŞLI UÇUŞLARA YÜZDE 20 İNDİRİM YAPTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ürünlerinin fiyat, kalite, nakliye maliyeti gibi birçok açıdan Lübnan pazarı için uygun ve cazip olduğuna inandığını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de Lübnan'dan ithal ettiğimiz ürünleri bu kapsamda çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Firmalarımızın Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil önemli alt yapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim. TİKA, Sayda'daki Türk hastanesi dahil 2010'dan beri Lübnan'da toplam bütçesi 34 milyon doları aşan 140'tan fazla proje icra etti. TİKA'nın yanı sıra Türk Kızılay, diğer kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmekte kararlıyız. Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına verdiğimiz önem doğrultusunda BM Geçici Görev Gücü ile katkımızı devam ettireceğiz. Turizm alanında daha fazla iş birliğine açığız. THY Lübnan'a daha fazla turist gelmesini teşvik amacıyla 1 Aralık- 28 Şubat dönemi için Beyrut varışlı tüm uçuşlarında yüzde 20 indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer bir kampanya üzerinde de THY ayrıca çalışıyor. Eğitim alanında da dayanışmamızı sürdürüyoruz. Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde halen 2 bine yakın Lübnanlı eğitim görüyor. Yalnızca geçtiğimiz sene 34 Lübnanlı öğrenci Türkiye burslarından faydalandı. Bu sayının daha da artırılması için iş birliğine hazırız."

MİKATİ: HER ZAMAN YANIMIZDA YER ALDINIZ

Lübnan Başbakanı Mikati ise iki ülke arasındaki ilişkileri siyasi, ekonomik, turizm, kültürel alanlarda iş birliği ve anlayışla daha ileriye götürecek bir ufuk olduğunu söyledi. Türkiye'nin Lübnan'a ne kadar önem atfettiğini bildiğini aktaran Mikati, "Bu kapsamda Lübnan'a yardım sunmak bütün alanlarda, platformlarda yardım sunmak için ne tür çaba içinde olduğunuzu biliyoruz. Her zaman Lübnan'ın içinden geçtiği krizler konusunda nasıl çağrıda bulunduğunuzu ve nasıl elinizi uzattığınızı biliyoruz ve her zaman yanımızda yer aldınız" dedi.

ANKARA-DHA



