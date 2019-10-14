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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonla görüştü. Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve istikrara sunacağı katkıları ifade etti

14 Ekim 2019, Pazartesi 22:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve istikrara sunacağı katkıları ifade etti.

AA

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