Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonla görüştü. Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve istikrara sunacağı katkıları ifade etti