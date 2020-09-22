Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşecek

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

22 Eylül 2020, Salı 17:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün akşam 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.

CNN TÜRK editörü Sena Alkan, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile 20.00'de bir telefon görüşmesi yapacak. Fransa-Türkiye arasındaki ilişkiler gergindi. Taraflardan oldukça yüksek tonda mesajlar geliyordu. Bu açıklamaların ardından ilk telefon görüşmesi olacağını söylemekte fayda var. İki ülkenin aslında Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin tutumu netleştirmek adına da önemli bir telefon. Macron Türkçe bir tweet atmış ve bir mesaj göndermişti. 'Artık ilerleyelim' demiş ve 'Bu AB'nin mesajıdır' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyaloğa kapı açan bir tweet atmıştı."


İlgili Haberler
Fransız basını Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Korona günlerinde etkinlik olmalı mı?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Meral Akşener, “Kürt” dedi, “Zaza” dedi, “Ali” dedi...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kritik zirve sonunda Ankara ve Atina'nın görüşmeye hazır olduğu bildirildi