Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi

28 Haziran 2019, Cuma 11:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 1 saat sürdü. 

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

AA

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