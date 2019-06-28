Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi