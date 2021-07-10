Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas görüşmesi başladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesi başladı.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 15:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Türkiye ile Filistin arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Filistin'deki insani durum ve yapılacak seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye temaslarını 11 Temmuz'a kadar sürdürecek.



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