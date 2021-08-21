Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını durdurdu ve içeri girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını durdurdu ve içeri girdi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını durdurdu ve içeri girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da bir restorana uğradı. Restoran sahibi ile bir süre sohbet eden Erdoğan çay da içti.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 23:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden çıkarak Kısıklı’daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy’deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu. İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yerli ve milli sanal fenomenler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Hesap kitap
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü