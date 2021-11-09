Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da çöken binayla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da çöken binayla ilgili bilgi aldı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da çöken binayla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

09 Kasım 2021, Salı 20:55 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

AA

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