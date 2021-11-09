Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

AA



