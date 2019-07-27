Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya geldi.