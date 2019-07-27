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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya geldi.

27 Temmuz 2019, Cumartesi 11:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile eşleri, aile kahvaltısında buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali’nin katıldığı kahvaltı, Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşiyor.

AA

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