Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliği’ni ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliği’ni ziyaret etti
Erdoğan, Valili'ğe gelişinde Vali Ahmet Deniz tarafından karşılandı.
VALİ DENİZ'DEN BİLGİ ALDI
Valilik binasına geçerek şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Deniz’den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Manisa Valisi Ahmet Deniz
BELEDİYE BAŞKANI ERGÜN'Ü KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
Erdoğan, ziyaretin ardından, öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi.
MANİSA (AA)