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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliği’ni ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliği’ni ziyaret etti

21 Şubat 2019, Perşembe 20:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliği’ni ziyaret etti

Erdoğan, Valili'ğe gelişinde Vali Ahmet Deniz tarafından karşılandı.

VALİ DENİZ'DEN BİLGİ ALDI

Valilik binasına geçerek şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Deniz’den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz

BELEDİYE BAŞKANI ERGÜN'Ü KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün

Erdoğan, ziyaretin ardından, öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi.

MANİSA (AA)

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