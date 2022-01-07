Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maylo ile oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maylo ile oynadı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maylo ile oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz’da hayvan barınağını inceledi. Erdoğan, burada barınağın maskotlarından Maylo ile oynadı.

07 Ocak 2022, Cuma 18:31 Son Güncelleme:
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Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan gezisi sırasında barınağın maskotu olan Maylo adlı Jack Russell Terrier cinsi köpek ile top atarak oynadı.

DHA

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