Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'i kutladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 00:34 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."

ANKARA (DHA)


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