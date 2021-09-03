Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine geldi.

03 Eylül 2021, Cuma 23:35 Son Güncelleme:
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AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer’den bilgi aldı. Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü. Vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.

AA

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