Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde

AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer’den bilgi aldı. Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü. Vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.

AA