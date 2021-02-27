Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı yayımladı.

27 Şubat 2021, Cumartesi 12:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erbakan'ın fotoğrafı da yer aldı.

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