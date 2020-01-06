Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

06 Ocak 2020, Pazartesi 12:33 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

DHA

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