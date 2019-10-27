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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

27 Ekim 2019, Pazar 16:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel’in görüşmesinde, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede neler konuşuldu?

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.


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