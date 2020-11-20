Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün faiz kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalıdan çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek durumunda kalırız. Reformlarla ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz. Şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürme konusunda kararlıyız

Türkiye salgınla mücadelede pozitif yönde ayrışarak farkını ortaya koymuştur. Ekonomik sıkıntıları iş birliği ve dayanışmayla aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Bunun için hepimize düşen görevler var.

Bizimle anayasa çalışması yapmaya yanaşmayanların daha sonra karanlık mahfillerle çalışmalar içine girdiği ortaya çıktı.

Meclisimiz 3 ayrı reform paketini hayata geçirdi.

Biz reformlara ara vermedik, değişim iradesini hiç bırakmadık. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. En kısa sürede Meclis'e getireceğiz.

Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi

Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün faiz kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalıdan çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek durumunda kalırız. Reformlarla ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak.

Türkiye'ye güvenen herkese kazanan iklim oluşturuyoruz. Özellikle üretim ve ihracatın ana sektörleri olan kuruluşlarımıza çok önemli görevler düşüyor.

İş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkaracağız. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız.

Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim.

Hem ekonomi politikalarımızı tahkim edecek hem demokrasimizin ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hem milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içindeyiz.

Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız. Yatırım ve istihdam için hareket edenlere desteğimiz sürecek. Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz.