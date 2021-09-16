Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava yolu ile Adana Havalimanı'na iniş yaparak, yarınki programı için Mersin'e geçiş yaptı.
16 Eylül 2021, Perşembe 21:53 Son Güncelleme:
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Mersin'de yarın gerçekleştirilecek açılışlara katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havayolu ile Adana'ya gelip, Mersin'e geçti.
Toroslar ilçesinde saat 12.00'de Emir Sultan Camii'nin açılışına katılacak Erdoğan, saat 16.00'da da toplu açılış törenine katılıp, halka hitap edecek.
ADANA (DHA)
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